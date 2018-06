Politieonderzoek in horecazaak De Baarsjes

Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een 'integrale horecacontrole'. Het onderzoek is sinds 19.00 uur bezig.

Bij een integrale horecacontrole wordt bijvoorbeeld gekeken of alle werknemers een geldig identiteitsbewijs hebben of dat het personeel zich aan de werktijden houdt, maar ook of er drugs of wapens aanwezig zijn..

De straat is afgezet met grote blauwe schermen. Ook doet de politie onderzoek met een speurhond. Over de resultaten van de controle is nog niks bekend.