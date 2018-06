'Tien maanden cel voor man die trambestuurster mishandelde'

De man is veroordeeld tot tien maanden cel en een voorwaardelijke tbs-straf, meldt Het Parool vrijdagavond.

De verdachte mishandelde in september vorig jaar een trambestuurster in tram 26. Een conducteur had de man aangesproken omdat hij zijn voeten op de bank had liggen. Toen de trambestuurster er even later bij kwam, stompte de man haar op haar oog. Daardoor viel de vrouw achterover door de openstaande deuren van de tram op straat.

De rechter vindt het zwaarwegend dat de vrouw mishandeld werd, terwijl de GVB-medewerkster "gewoon haar werk deed", aldus Het Parool.

Uit onderzoek blijkt dat de man lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis. Ook heeft hij een alcoholprobleem. De man moet zich naast de gevangenisstraf laten behandelen in een kliniek en het slachtoffer een schadevergoeding van 1900 euro betalen.