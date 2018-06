Van Aartsen vindt beschieting redactie Panorama 'ernstig en belachelijk'

"Het is heel ernstig, want alles wat met bescherming van de pers te maken heeft staat hoog op de prioriteitenlijst", reageert Van Aartsen tegen AT5. "Ik ben overigens heel blij dat er vrijdagochtend om zes uur al iemand is gearresteerd. Dat zegt iets over de Amsterdamse politie en Amsterdamse recherche."

Bedreigingen van journalisten hebben de afgelopen maanden vaker plaatsgevonden. "Het is een vorm van verruwing, maar dat zie je in wezen in de hele samenleving", stelt Van Aartsen. "Dat begint al met de manier waarop we op sociale media met elkaar omgaan."

Hoofdredacteur Peter van de Kraats van Panorma noemt het een serieuze aanslag en zegt dat het aannemelijk is dat zijn tijdschrift doelwit was. Van Aartsen deelt dat vermoeden.

Andere panden in de stad die zijn beschoten of waar explosieven bij zijn gevonden werden door de gemeente gesloten. Van Aartsen acht de kans niet groot dat dat ook met de redactie van Panorama gebeurt. "Dit is een geval van een bedrijfspand, waar ook de redactie van Panorama in zit", zegt de waarnemend burgemeester. "Dat is toch een ander geval. Er zitten voor zover ik weet geen mensen bij die daar gewoon wonen." Voor een sluiting moeten er volgens hem omwonenden en een gevaar voor de omgeving zijn. "Dat ligt denk ik hier anders. Ik zal er wel naar kijken, maar het ligt niet zo voor de hand."

Knal

Donderdagavond even na 23.00 uur werd een harde knal gehoord. Het bleek het afvuren van een antitankwapen te zijn op het kantoorpand aan de Teleportboulevard, vlak bij station Sloterdijk. Niemand is daarbij gewond geraakt.

In het kantoorpand zijn meerdere bedrijven gevestigd. Het is niet bekend wie het doelwit van de aanval was of wat het motief erachter is.