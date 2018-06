Sollicitatieprocedure voor burgemeester gaat volgende fase in

Een van de sollicitanten heeft de afwijzing naar AT5 gestuurd. In de brief staat dat Remkes inmiddels een selectie heeft samengesteld van de door hem geschikt bevonden kandidaten en deze namen heeft doorgegeven aan de vertrouwenscommissie.

De sollicitatieprocedure voor het burgemeesterschap is in mei opnieuw opengesteld omdat er in eerste instantie te weinig geschikte kandidaten zouden zijn geweest. Het ging toen om 29 sollicitanten, waarvan er vier ervaring in het openbaar bestuur hebben. In de tweede ronde kwamen er 85 kandidaten bij, waarvan veertien momenteel een functie in het openbaar bestuur hebben.

Het was de bedoeling dat de nieuwe burgemeester op 5 juli zou zijn benoemd. Afgelopen dinsdag liet een woordvoerder van Remkes aan AT5 weten dat het iets langer duurt voordat de nieuwe burgemeester is benoemd. De streefdatum is nu 19 juli.