Man aangehouden voor betrokkenheid drugstransporten Scandinavië

Binnenland Man (49) na 17 jaar veroordeeld tot 6 jaar cel voor verkrachting Amsterdam Een 49-jarige man is vrijdag veroordeeld tot zes jaar cel voor een verkrachting in het Sloterpark in Amsterdam in 2001 en een poging tot verkrachting in zijn woning in 2016. De politie kwam de man na zeventien jaar op het spoor vanwege een DNA-match.