Twintig tips over tatoeages moord Flevopark in 1998

Het lichaam van het slachtoffer werd op 15 november 1998 's ochtends gevonden door twee voorbijgangers. De man bleek van dichtbij te zijn doodgeschoten en was meerdere keren met een mes gestoken.

De identiteit van de man is nooit vast komen te staan.

De tips gaan voornamelijk over de tatoeages op de armen van het slachtoffer. Volgens de politie zijn de tips zeer gedetailleerd. Op zijn linkerarm heeft hij een wat kleinere tattoo en op zijn rechterarm een opvallende adelaar. In het midden van de adelaar zit het gezicht van een vrouw. Het lijkt alsof de adelaar eroverheen is getatoeëerd.

De man werd destijds in de bosjes gevonden. Hij bleek te zijn doodgeschoten met vijf kogels in zijn hoofd. Ook had hij meerdere steekwonden in het bovenlichaam. Hij werd gevonden door twee wandelaars die hun honden uitlieten vlakbij het pannenkoekenhuis.

De politie vermoedt dat de man ergens anders is vermoord en in het Flevopark is neergelegd. Hij is waarschijnlijk op 14 of 15 november 1998 vermoord. De man was vermoedelijk tussen de 30 en 40 jaar oud. Op basis van zijn uiterlijk lijkt hij uit Oost-Europa te komen.