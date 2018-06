25.000 euro uitgeloofd voor gouden tip schietpartij Wittenburg

De 17-jarige stagiair werd van dichtbij in zijn rug geschoten, werd dinsdagavond bekend in Opsporing Verzocht. In het tv-programma werd gesproken over "een afschuwelijke persoonsverwisseling". De jongen was niet het beoogde doelwit.

Mogelijk hadden de daders het voorzien op de 19-jarige Gianni L., die ook gewond raakte bij de schietpartij. Ook een 20-jarige vrouw raakte gewond.

De politie is op zoek naar twee daders, die in het zwart gekleed waren en bivakmutsen droegen. Een van hen droeg waarschijnlijk een zwart petje van Nike. De daders zouden tijdens de schietpartij "allesbehalve professioneel" zijn geweest, aangezien ze onder meer kogels verloren.

In Opsporing Verzocht werd een reconstrunctie van de schietpartij vertoond, die woensdag werd gemaakt. Er werd tussen 10.30 uur en 17.00 uur gefilmd in de omgeving van het speeltuingebouw aan de Klein Wittenburgerstraat. Er liepen acteurs met bivakmutsen en wapens rond.

Gianni L.

Gianni L., het vermoedelijke doelwit, was in november ook al slachtoffer van een schietpartij in de buurt. Hierbij kwam een eveneens 19-jarige Amsterdammer om het leven en raakten in totaal drie mensen gewond. L. is wel bekend bij politie en justitie.

Een week na de schietpartij legde waarnemend burgemeester Van Aartsen L. een gebiedsverbod op. Hij vocht dat nog aan bij de rechter, maar die hield de bestuurlijke maatregel in stand. Sinds april heeft hij een nieuw gebiedsverbod.