Anne Frank Stichting lanceert rondleiding met VR-bril door het Achterhuis

Met de bril kunnen bezoekers een interactieve tour starten door de onderduikplaats. De tour duurt ongeveer 25 minuten en is in zeven talen beschikbaar, waaronder het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Hebreeuws.

Zelf is het Achterhuis leeg, omdat de meubels na de arrestatie van Anne Frank en haar familie in beslag werden genomen door de nazi's. Bij de VR-tour is alles zo ingerecht zoals het toendertijd stond.

De digitale tour wordt ingezet voor mensen die slecht ter been zijn en daardoor de trappen van het Achterhuis niet kunnen beklimmen. De VR-tour zal later ook te zien zijn op andere plekken buiten het Anne Frank Huis, zoals in het Anne Frank Center for Mutual Respect in New York en het Anne Frank Zentrum in Berlijn.