Niet-westerse Amsterdamse studenten vaker last van psychische problemen

Aan het onderzoek deden ruim vijfduizend studenten van de Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam mee.

Op verzoek van AT5 heeft de Universiteit van Amsterdam (UvA) de resultaten opgedeeld in twee groepen: een groep studenten met een niet-westerse achtergrond en een groep studenten die wel een westerse achtergrond heeft.



De resultaten van het onderzoek laten een verschil zien tussen de twee groepen. Zo zeggen drie van de tien studenten in de stad met een niet-westerse achtergrond last te hebben van depressieve klachten. Bij de groep studerende Amsterdammers die wel een westerse achtergrond heeft, is dit twee op de tien

Angst

Daarnaast zegt vijftien procent van de groep studenten met een niet-westerse achtergrond last te hebben van angstklachten. Bij de groep die met een westerse achtergrond ligt dit lager: tien procent heeft last van angstklachten.

Het zelfmoordrisico ligt bij de twee groepen even hoog. Drie op de honderd studenten scoort hier veel te hoog op.

Verschil

Psychiater en directeur van i-psy Mustafa Çatak, een ggz-instelling die zich richt op een interculturele psychiatrie, kan het verschil tussen de twee groepen wel verklaren.

"Vaak horen we dat de jongeren, die dan horen bij de tweede of derde generatie, een enorme bewijsdrang hebben tegenover hun ouders en grootouders. Dat werkt natuurlijk stressverhogend en kan zorgen voor een burn-out, depressieve gedachten en angstklachten." Çatak is niet betrokken is bij het onderzoek van de UvA.

Discriminatie

Andere oorzaken van de psychische problemen onder de groep met een niet-westerse achtergrond zijn traumatische levenservaringen, taalproblemen, moeite met cultuurverschillen en discriminatie.

"Dat zijn problemen die je bij westerse mensen minder vaak hoort", stelt Çatak.

Actieplan

De psychische problemen onder studenten resulteren in uitval tijdens de studie, vertraging en verminderde prestaties. Om het welzijn van de studenten te verbeteren, is begin april een actieplan gepresenteerd.

Het doel van het plan is om de psychische problemen bespreekbaar te maken en moet voorkomen dat studenten hiermee te lang blijven rondlopen. Ook moeten docenten bewuster worden van het welzijn van de studenten.