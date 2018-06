GroenLinks wil Kamervragen stellen over politieactie tegen UvA-studenten

De demonstrerende studenten werden vrijdag opgebroken door de politie en gaan aangifte doen. "Als je studenten die vreedzaam demonstreren door de politie in elkaar laat slaan, heb je op zijn zachtst gezegd weinig begrepen van democratie", reageert Özdil op Twitter.

Volgens het Het Parool waren er zaterdag zo'n zestig studenten gekomen om verhaal te halen. De groep zou tijdens een interviewplatform de microfoon hebben gepakt om een verklaring voor het geweld te vragen, waarop de bestuursvoorzitter van de UvA, Geert Ten Dam reageerde met "te balen".

Mars

De studenten hadden vrijdag een tentenkampje opgezet op een grasveld op de Roeterseilandcampus, het eindpunt van de Mars voor Onderwijs tegen bezuinigingen op het hoger onderwijs.

Ze wilden daar de nacht doorbrengen. Maar het bestuur van de UvA voelde daar niet voor en wilde dat het kampje werd opgebroken. Toen de studenten daaraan geen gehoor gaven, kwam de politie in actie.

Lichte dwang

Volgens de universiteit waren de laatste actievoerende studenten drie keer gevraagd om te gaan, voordat de politie ingreep. "We hebben de studenten inderdaad met lichte dwang van de campus moeten verwijderen", zegt een politiewoordvoerder. Er zijn geen aanhoudingen verricht. "We hopen dat zo te houden."

Volgens de studenten ging het er hardhandig aan toe en traden agenten op met wapenstokken, pepperspray en politiehonden.

Reacties

"Heftig", zegt fractievoorzitter van GroenLinks Amsterdam Femke Roosma. "En waarom is dit nodig?". Roosma stelt dat ze "de situatie ter plekke niet kent", maar "dan nog je de vraag kan stellen of het gerechtvaardigd is om de studenten met zo veel geweld te verwijderen".

Geert ten Dam liet in een verklaring weten dat ze "ontzettend baalt". Maar het protest "kon de UvA niet toestaan, vanwege haar verantwoordelijkheid voor de gehele Roeterseilandcampus - zowel binnen als buiten. Daarom is de nog aanwezige mensen in de loop van de avond gevraagd te vertrekken", zo luidt de reactie.

Volgens Tijmen de Vos, voorzitter van de studentenunie ASVA, wordt er zaterdag weer geprotesteerd omdat "we willen weten waarom het college van bestuur het nodig vond om ons met politiehonden van het veld te trekken. Vooral omdat we eigenlijk vechten voor hetzelfde."

