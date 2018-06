Kledingwinkel Karmaloog moet boete betalen vanwege illegaal krokodillenleer

De kleding was gedeeltelijk gemaakt van krokodillen-, python- en anacondaleer.

Met de verkoop overtrad de winkel de Wet natuurbescherming. De kleding in de winkel waren showmodellen op basis waarvan soortgelijke, op maat gemaakte producten konden worden gekocht. De verkoop hiervan ligt gevoelig omdat uitheemse bedreigde diersoorten moeten worden beschermd om de soort te behouden. Ook moet er ruimte zijn voor legale handel in dierlijke producten van uitheemse soorten. Daarvan was in dit geval geen sprake.

Vorig jaar nam de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 115 kledingstukken in beslag. Tegen de eigenaren werd toen proces-verbaal opgemaakt wat resulteerde in een rechtszaak.

De rechtbank is nu van mening dat Karmaloog onvoldoende oog had voor de wettelijke maatregelen ter regulering van de handel in beschermde diersoorten. De rechtbank vindt het echter positief dat Karmaloog inzag dat zij onjuist heeft gehandeld en op zitting aantoonde dat zij haar productadministratie nu beter op orde heeft.