The Seafood Shop mag voorlopig openblijven

Eigenaar Pepijn Visscher spreekt in een reactie van "een kleine overwinning".

De eigenaren kregen twee weken geleden in een brief van de gemeente te horen dat zij hun zaak per 5 juni moesten sluiten. Ze zouden zich te veel richten op de verkoop van eten aan toeristen, zo oordeelde een inspecteur van de gemeente. Onder meer omdat verschillende bordjes in de zaak evenals de naam in het Engels zijn.

De familie Visscher tekende bezwaar aan tegen het besluit van de gemeente en spande een kort geding aan zodat de zaak niet per direct dicht hoefde. De gemeente besloot daarop de zogeheten begunstigingstermijn tot zes weken na de beslissing op bezwaar te verlengen. "Dat betekent dat we tot zes weken na een reactie op ons bezwaar open mogen blijven", aldus Visscher.

"In theorie heeft de gemeente hier 24 weken voor, en blijven we voorlopig dus open", zegt Visscher. Toch hoopt de familie dat de gemeente snel een beslissing neemt. "Zolang we in onzekerheid zitten staat onze zaak stil. We kunnen geen verdere investeringen doen of personeel aannemen."

