Oud-wethouder Rob Oudkerk solliciteert op functie burgemeester

Oudkerk heeft zijn sollicitatiebrief woensdag laten publiceren in Het Parool. Hij heeft daarvoor gekozen omdat hij voorstander is van een transparante procedure. Oudkerk is tegenwoordig voorzitter van scholenkoepel Osvo.

De oud-wethouder van Sociale zaken (PvdA) raakte in januari 2004 in opspraak nadat bekend werd dat hij prostituees bezocht, onder meer bij de omstreden tippelzone aan de Amsterdamse Theemsweg. Ook werd hij door Job Cohen beschuldigd van cocainegebruik en het kijken van porno op een computer van de gemeente. Dit kostte hem zijn baan als wethouder.

Hij bezwoer daarna niet meer te zullen terugkeren in de hoofdstedelijke politiek. In 2010 solliciteerde hij echter ook naar het burgemeesterschap van Amsterdam. Van 1994 tot 2002 was de huisarts werkzaam als Tweede Kamerlid voor de PvdA.

Sollicitatieronde

Er hebben verdeeld over twee sollicitatierondes in totaal 85 mensen gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Amsterdam. Zestien vrouwen en 69 mannen hebben een brief geschreven naar Johan Remkes, de commissaris van de Koning, om zich beschikbaar te stellen voor de functie.

In de eerste ronde reageerden 29 kandidaten op de vacature. Volgens de commissaris van de Koning zaten daar te weinig goede mensen tussen, waarop de vacature opnieuw werd opgengesteld.

Roeping

Oudkerk gaat op voor het burgemeesterschap uit een "roeping mijn geboortestad te dienen", een gevoel waar hij "ondanks de angst en ondanks de schaamte" niet langer omheen kon. Hij bezwoer daarna niet meer te zullen terugkeren in de hoofdstedelijke politiek.

In de brief in Het Parool geeft hij een "cv van mijn grootste mislukkingen" en zegt dat hij daar veel van heeft geleerd. Oudkerk gelooft meer in "personenallianties" dan in de belangen van instituties. Hij ziet zichzelf als verbinder van de vele bevolkingsgroepen in de stad.

