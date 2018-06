Actiegroep We Are Here staat open voor 24-uursopvang

Dat zegt een woordvoerder van de ongedocumenteerde vluchtelingen. Eerder gaf de actiegroep aan niets te zien in de opvang die het nieuwe stadsbestuur wil bieden, uit vrees over een tijdje toch weer op straat te staan.

De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP heeft eerder aangegeven 24-uursopvang te willen bieden vanuit de gemeente. Daarin is ruimte voor vijfhonderd asielzoekers. De zegsman van het vluchtelingencollectief verklaart dat We Are Here bereid is gebruik te maken van de opvang op voorwaarde dat er juridische hulp is en de groep gebruik kan maken van een educatief programma.

De ongeveer zestig ongedocumenteerden moesten maandag hun gekraakte huizen aan de Rudolf Dieselstraat in Amsterdam Oost uit. Nadat twee kraakpogingen op de Hoogte Kadijk en de Weesperzijde waren mislukt, zochten ze onderdak in een leeg gebouw in Amstelveen.

De locoburgemeester van de stad maakte dinsdagochtend duidelijk dat ze hier niet welkom zijn. Woensdag heeft de locoburgemeester opnieuw contact met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) over wat er moet gebeuren als de groep niet uit zichzelf weggaat.

