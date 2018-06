Rechter scheldt boete van 13.500 euro voor verhuur via Airbnb kwijt

De man kreeg in december vorig jaar de boete omdat hij zijn woning permanent via Airbnb zou verhuren.

De inspectie bracht de woning een bezoek na klachten van buren over overlast van toeristen. Tijdens de inspectie werden drie toeristen in het huis aangetroffen. Zij hadden de woning via Airbnb gehuurd. Verder lagen in de woning geen persoonlijke bezittingen van de eigenaar van het huis. Dit is een van de punten waar inspecteurs op letten omdat daar uit is af te leiden of het huis daadwerkelijk door de eigenaar wordt bewoond. Het gaat dan om kleding, foto's, administratie en toiletartikelen.

Op het adres stond destijds de zoon van de eigenaar ingeschreven. Hij was vaak in het buitenland vanwege topsport. Als de topsporter van huis is, verhuurd hij de woning soms aan toeristen. De inspecteurs troffen geen persoonlijke spullen aan omdat deze lagen opgeslagen in een afgesloten kamer. Daar stond een grote kast met daarin onder meer zijn trofeeën.

Geen onderzoek

De inspecteurs hebben geen onderzoek gedaan naar die afgesloten kamer en dus is het onderzoek naar het huis door de gemeente niet zorgvuldig gedaan, vindt de rechter. De gemeente concludeerde na één inspectie ook dat er niemand permanent in de woning woonde, ook dat is onterecht vindt de bestuursrechter.

Die besloot uiteindelijk dat het bedrag van 13.500 niet betaald hoeft te worden.

