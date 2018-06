The Seafood Shop blijft open in afwachting van rechtszaak tegen gemeente

Het kort geding is op 8 juni. Tot die tijd kunnen klanten gewoon vis kopen bij The Seafood Shop aan de Leidsestraat. In de tussentijd worden er geen aanpassingen gedaan aan het concept van de winkel.

Mede-eigenaar Pepijn de Visscher hoopt dat hij na de uitspraak de viswinkel in zijn huidige vorm kan behouden. "Zo is de frituur een belangrijk onderdeel in onze winkel, dus we willen die liever niet weg doen", zegt De Visscher. "We maken daar onder andere kibbeling in".

Naast de frituur is ook de bar een onderdeel van de winkel, waardoor de gemeente meent dat The Seafood Shop een horecabedrijf is. "Maar in elke viswinkel kun je een broodje vis kopen en geen enkele winkel heeft een horecavergunning. Dat is heel gek".

Reacties klanten

Ondanks de rechtszaak krijgt de winkel veel steun van hun klanten. Ruim vijfduizend klanten hebben een reactie geschreven onder een bericht op Facebook waarmee ze laten zien dat de winkel er is voor Amsterdammers. Daarnaast zijn er duizenden handtekeningen opgehaald om de winkel te laten blijven bestaan.

De uitspraakt van de rechter volgt binnen twee weken.

