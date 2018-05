Twintig jaar cel voor doodsteken fietsenmaker Amsterdam

Naast de gevangenisstraf moet de 39-jarige man ook tachtigduizend euro schadevergoeding betalen. Dat meldt de rechtbank Amsterdam donderdag.

Het slachtoffer werd op klaarlichte dag aangevallen in zijn winkel aan de Jan Tooropstraat. E. zou daarbij 500 euro hebben buitgemaakt, een bedrag dat Kobya volgens getuigen altijd bij zich droeg.

Door DNA op de hand en kleding van het slachtoffer kon de verdachte twee maanden later in mei worden aangehouden in een woning in Amsterdam West. Daarnaast bleek tijdens het onderzoek dat E. zijn buurman had verteld wat hij had gedaan.

'Laffe daad'

''Een extreem laffe daad, alleen maar om snel aan geld te komen? Of omdat je niet zonder je verdovende middelen kunt?", vroeg de officier van justitie zich tijdens de behandeling af.

Een echt antwoord van de verdachte bleef uit. Zoals hij ook weigerde mee te werken aan een onderzoek door een psycholoog en psychiater, waardoor geen goed beeld bestaat van zijn persoonlijkheidsaspecten.

Hamer

Naast de dood van Kobya wordt E. ook verdacht van de aanval met een hamer op een ander slachtoffer. Die vond twee maanden eerder plaats. Het slachtoffer liep daardoor een schedelfractuur en een hersenbloeding op.

Daarnaast is E. schuldig bevonden voor de diefstal van brandkranen en blusleidingen uit diverse appartementencomplexen. Hierdoor heeft hij - in geval van nood - levensbedreigende situaties veroorzaakt.

De dood van Kobya zorgde voor geschokte reacties in zijn buurt. Hij werd gezien als een lieve en populaire man.