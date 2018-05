Twee gewonden bij ongeluk tussen scooter en fiets in Amsterdam-Zuid

Amsterdam Stadsbestuur Amsterdam beëdigd In de raadszaal in de Stopera is woensdagavond het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam geïnstalleerd. De ploeg bestaat uit Rutger Groot Wassink, Touria Meliani en Marieke van Doorninck van GroenLinks, Udo Kock en Simone Kukenheim van D66, Marjolein Moorman en Sharon Dijksma van de PvdA en Laurens Ivens van de SP.