Stadsbestuur Amsterdam beëdigd

De nieuwe wethouders vertelden kort hoe ze hun portefeuille invulling willen geven. Ook werden vragen vanuit de raad beantwoordt. Na de hoorzitting werden de wethouders beëdigd.

In het debat dat aan de installatie voorafging, verklaarden de leiders van de coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP trots te zijn op het bereikte coalitieakkoord. Ze belichtten allemaal de punten die zij hebben binnengehaald bij het samenstellen van het akkoord.

Vanuit de oppositie kwam kritiek op het coalitieakkoord. Ze vielen vooral over het verhogen van het parkeertarief in het centrum en het schrappen van duizenden parkeerplaatsen. Ook het plan voor een 24-uursopvang voor We Are Here kreeg veel kritiek.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!