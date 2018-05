Crowdfundactie om lichaam Britse drenkeling naar huis te halen slaagt

Waarschijnlijk viel hij voorover tijdens het plassen. Duikers van de brandweer haalden hem uit de gracht, maar Daniel was al minutenlang onderwater geweest. Hij overleed later in het ziekenhuis. De jongen was echter niet verzekerd en geld om zijn lichaam naar zijn familie te halen was er niet. Daniels vrienden zetten daarom een crowdfund in.

Na een week staat de teller nu op 31.000 pond, zo'n 35.000 euro. Dat is genoeg om het lichaam naar het gezin van de talentvolle voetballer te brengen, zo bevestigde een van zijn vrienden op de Britse radio.

"Bedankt iedereen die gedoneerd heeft. We hadden dit niet verwacht", aldus de vriend van Sirrell. Het geld dat nu nog wordt opgehaald gaat naar de medische kosten die gemaakt zijn.

Daniel kwam uit het plaatsje Peterlee. Hij was een talentvolle voetballer, zegt zijn omgeving. Met vijf vrienden was hij op vakantie in Amsterdam. "We gingen met zijn zessen en kwamen terug met vijf man", schrijven de vrienden van Daniel. "Wat begon als een geweldige dag, eindigde in onze ergste nachtmerrie."

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!