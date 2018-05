We Are Here moet maandag gekraakte woningen verlaten

Dat bevestigt de gemeente tegenover AT5. De rechter bepaalde eind maart al dat We Are Here tot 1 juni in de kraakpanden mocht blijven, maar dat betekende niet dat de gemeente ook specifiek die datum moest hanteren als deadline.

Nu blijkt dat er gekozen is voor 4 juni. ''Als ze niet vrijwillig de gekraakte panden verlaten, dan laten we de politie komen'', zegt een woordvoerder van de gemeente.

Het is nog onduidelijk waar de uitgeprocedeerde vanaf maandag zullen overnachten. Het nieuwe stadsbestuur wil hen opvang aanbieden. De nieuwe wethouders treden pas vanmiddag officieel aan. ''We hebben om vier uur een nieuw college. Ik weet niet wat het nieuwe college in een paar dagen wil of kan doen. Ze zijn er nu nog niet'', zegt de woordvoerder.

Spanningen

Begin april kraakte We Are Here de woningen in de Rudolf Dieselstraat in stadsdeel Oost. De groep trekt al jaren door de stad, van het ene gekraakte onderkomen naar het andere. De eigenaar van de woningen, Ymere, trok aan de bel over de kraakactie in de Rudolf Dieselstraat. Er zouden ook woningen zijn binnengevallen waar mensen gewoon wonen en de sfeer was volgens een woordvoerder 'grimmig'.

De kraakactie in Oost leverde ook veel kritiek buiten Amsterdam op. Politici in Den Haag vonden het bizar dat de woningen niet meteen ontruimd werden. Het dossier gaat naar verwachting ook de komende tijd nog spanningen opleveren tussen Amsterdam en Den Haag.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!