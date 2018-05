Uitzending Opsporing Verzocht levert 12 tips op over granaat bij Suzy Wong

De politie is blij dat de uitzending iets heeft opgeleverd, meldt een woordvoerder. ''We ontvingen tips over de kleding en de scooter die te zien is op de camerabeelden. Ook dacht iemand de stem te herkennen. De technische recherche gaat nu kijken of de nieuwe informatie bruikbaar is.''

De politie is op zoek naar de man die een melding heeft gedaan van de granaat bij cocktailbar Suzy Wong. Na het telefoongesprek werd de verbinding beëindigd. Agenten houden er rekening mee dat de man betrokken is bij het neerleggen van de granaten.

De man belde anoniem rond 04.40 uur. "Dit is een waarschuwing. Er ligt een granaat voor de Suzy Wong", vertelde hij twintig minuten nadat de granaat voor de cocktailbar werd neergelegd. Dit gesprek is nu openbaar gemaakt.

'Contact opnemen'

"Het zou zomaar de scooterrijder kunnen zijn die de granaat voor Suzy Wong neerlegde", vertelde een politiewoordvoerder. "Als de man niets met het voorval te maken heeft is het belangrijk dat hij zo snel mogelijk contact met ons opneemt."

Zowel op 19 januari als 22 maart werd er een handgranaat gevonden voor Suzy Wong. Het motief van de daders is nog steeds onduidelijk. De politie is op zoek naar tips over de personen op de foto, zij legden de granaten voor Suzy Wong neer. Als is het volgens agenten niet uitgesloten dat het om een en dezelfde dader gaat.

Financieel conflict

De politie onderzoekt of er sprake is van een financieel conflict. Daarnaast wordt onderzocht of de daders de uitbaters van Suzy Wong dwars wilden zitten. De cocktailbar is pas sinds december 2017 open en moest op last van de burgemeester dicht na de vondst van granaten.

