Ondernemers overwegend positief over links coalitieakkoord

Minder enthousiast is ORAM over het plan van het stadsbestuur om jaarlijks 7500 woningen bij te bouwen. '''Een groeiende stad heeft niet alleen woningen nodig. Er moet ruimte zijn voor wonen, recreëren én werken. Deze drie basisfuncties horen in balans. Een visie hierop ontbreekt.

Sterker nog, wonen verdringt werken. Dat kan niet, vinden wij', schrijft ORAM op haar website.

De vereniging pleit daarom voor samenhangende ruimtelijke plannen waarin wonen, werken en recreëren alle drie voldoende aandacht krijgen. Veel Amsterdamse ondernemers zijn bij de vereniging aangesloten. Ook fungeert de vereniging als branchevereniging voor de haven. Het is het grootste zakelijke netwerk van Amsterdam.

Enthousiast

De ideeën over mobiliteit in de stad worden door de ORAM gedeeltelijk enthousiast ontvangen. ''Maar waarom wordt de metro niet doorgetrokken naar Almere, Zaanstad en Purmerend bijvoorbeeld? 'Volgens ons los je het mobiliteitsvraagstuk niet op binnen Amsterdam, maar door samenwerking in de Metropoolregio.

De oplossing zit hem in creativiteit en publiek-private samenwerking'', zo stelt de vereniging.

