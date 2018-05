'Geen verband tussen twee stroomstoringen binnen twaalf uur'

De eerste was in de nacht van maandag op dinsdag in stadsdeel West. Op dinsdag was het aan het einde van de ochtend opnieuw raak in stadsdeel Oost.

''Er is geen verband te vinden'', zegt een woordvoerder van Liander. ''We onderzoeken nu wat er precies gebeurd is.'' De stroombeheerder kan niet zeggen of de aanhoudende warmte een rol speelt.

Amsterdam kampt in 2018 vaker met flinke stroomstoringen. In maart zat een groot deel van stadsdeel Zuid zonder elektriciteit. Het Rijksmuseum moest de deuren sluiten en op het Weteringcircuit kwam er een enorme steekvlam uit de grond. Eind april was er een grote storing in stadsdeel Zuidoost die grote gevolgen had voor Schiphol.

Losstaande incidenten

Volgens Liander zijn het allemaal losstaande incidenten. ''Wij hebben er op dit moment geen verklaring voor. Je hebt natuurlijk een aantal opvallende storingen gehad dit jaar in Amsterdam. Bij de stroomstoring in Zuid was er een verkeerde kabel doorgeknipt, bij die in Zuidoost was er een storing in het hoogspanningsnet van Tennet. Elke keer zijn er weer andere oorzaken.''

