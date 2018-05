Sofyan Mbarki beoogd nieuwe fractievoorzitter PvdA

Mbarki stond de afgelopen verkiezingen als nummer 2 op de kieslijst achter lijsttrekker Moorman. Hij zegt zijn nieuwe rol als een mooie uitdaging te zien.

"Deze eer komt eigenlijk sneller dan ik had voorzien. Maar ik ben er klaar voor. Marjolein en ik waren altijd een sterk team. Ze laat een sterke, verbonden fractie achter waar ik de trotse fractievoorzitter van mag worden." De PvdA komt in Amsterdam na vier jaar oppositie weer in de coalitie terecht.

Mbarki zegt de komende jaren zoveel mogelijk met Amsterdammers in gesprek te blijven om de ideeën van Amsterdammers zelf te horen. "Het afgelopen jaar zijn we begonnen met de buurtbivaks waarbij we een hele week in een buurt "bivakkeren", daar gaan we mee door, liefst elke maand één."

Politicus

Sofyan Mbarki kwam in 2014 in de gemeenteraad als woordvoerder Jeugd, Veiligheid, Burgerschap en Diversiteit. Daarnaast is hij werkzaam als trainer & adviseur in het onderwijs en tevens lid van de Onderwijsraad en de Raad van Advies van de Politieacademie.

Mbarki begon zijn carrière als pedagogisch werker in een jeugdgevangenis en later als docent op het Hervormd Lyceum West en het Calvijn College.

Mbarki woont in Nieuw-West, is getrouwd en heeft twee kinderen.

