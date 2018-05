Man (59) overleden na bezoek festival 909

Cultuur Theatervoorstelling Het Pauperparadijs 36 keer te zien in Carré Het Pauperparadijs is deze zomer 36 keer te zien in Koninklijk Theater Carré. Tijdens de perspresentatie werd bekend dat de succesvolle voorstelling, die de afgelopen twee zomers in Veenhuizen was, een week langer in het Amsterdamse theater staat.