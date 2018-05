Vrouwelijke asielzoekers We Are Here kraken pand Zuidas

Het gekraakte pand is een kantoorpand aan de Tommaso Albinonistraat. Volgens de groep ongedocumenteerde vrouwen staat het al een aantal jaar leeg. Eerder kraakten de vrouwelijke vluchtelingen een pand aan de Burgermeester Roëllstraat in West en de Eerste van Swindenstraat in Oost.

De groep wil in gesprek gaan om het belang van 24-uursopvang te benadrukken. De ongedocumenteerden willen samen met de gemeente en uitvoerende instanties meedenken over de vormgeving van een 24-uursopvang. Dat schrijft We Are Here in een bericht op Facebook.

De vrouwen zijn afkomstig uit Somalië, Eritrea en Ethiopië. Volgens de ongedocumenteerde vrouwen is het belangrijk om met hen te praten in plaats van over hen. "Samen kunnen we de situatie die al veel te lang duurt oplossen".

24-uursopvang

Het nieuwe stadsbestuur heeft afgelopen donderdag tijdens de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord bekendgemaakt dat er een 24-uursopvang komt voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

De ongedocumenteerde vluchtelingen van We Are Here zwerven al zes jaar van pand naar pand in Amsterdam.

