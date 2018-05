Amsterdam weer onveiligste gemeente in 'Misdaadmeter'

Bovendien stijgen bepaalde vormen van criminaliteit juist in de stad. Bijvoorbeeld woninginbraken, autodiefstallen en overvallen komen vaker voor. Nergens anders in het land loop je zo'n groot risico om slachtoffer te worden van straatroof, zakkenrollerij en mishandeling als in Amsterdam. In de gemeenten rond Amsterdam stijgt het aantal woninginbraken, terwijl er landelijk gezien juist een daling is.

Volgens de politie zijn de cijfers wat 'te simpel' omdat er geen rekening gehouden wordt met de 1,5 miljoen toeristen en dagjesmensen die relatief vaak slachtoffer worden van criminaliteit. Dat ook andere vormen van criminaliteit stijgen, is voor de politie desalniettemin een raadsel. Met name in de eerste helft van 2017 was er een stijging van inbraken en overvallen.

Rotterdam is de op een na onveiligste stad van Nederland en Eindhoven staat op de derde plek. Woudrichem in Noord-Brabant is de veiligste gemeente van het land.

