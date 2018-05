Weekend in Amsterdam: 'glow in the dark'-apenkooien en Muze van Zuid

Apenkooien – Altra College

Waan je weer even in de brugklas bij het terugkerende evenement Apenkooien: de vloer is lava en tikkertje in één. Maar dan voor volwassenen. Zaterdag vindt een extra bijzondere editie plaats, want dan wordt er gespeeld in glow in the dark.

Waar: Altra College

Wanneer: 26 mei, van 19.00 tot 20.00 uur

​Prijs: 15 euro

Summer Breeze Latin Festival – Vondelpark

Geniet van verschillende wervelende dansshows of probeer het zelf bij de Bachata workshop van Ivan Poschi: het Summer Breeze Latin Festival staat volledig in het teken van dansen. Orquesta Pegasaya speelt live salsa muziek en dj Willy draait de beste salsa, bachata, kizomba en zouk.

Waar: Vondelpark Openluchttheater

Wanneer: 27 mei, van 13.30 tot 18.00 uur

Prijs: Gratis

Kofferbakmarkt – Akerpoort

Op het parkeerdek van Koopcentrum Akerpoort is het zondag marktdag, maar dan net anders. Deelnemers verkopen hun spullen namelijk niet vanuit een kraam, maar vanuit hun eigen auto. Kofferbak open en stallen maar.

Waar: Akerpoort, Zuidermolenweg 50

Wanneer: 27 mei, van 10.00 tot 15.00 uur

Prijs: Gratis

Festival Muze van Zuid – Amsterdam Zuid

Amsterdam Zuid staat in het teken van de Nederlandse componisten die het stadsdeel aan straatnamen rijk is. Bach, Mozart, Brahms kennen de meesten wel, maar wie waren Verhulst, Van Bree, Hacquart en Obrecht? En nog belangrijker: hoe klonk hun muziek? Tijdens Festival Muze van Zuid wordt hun muziek gespeeld; intiem tijdens een huiskamerconcert of groots in het Concertgebouw.

Waar: Amsterdam Zuid



Wanneer: 25, 26 en 27 mei

Prijzen: Vanaf 16 euro

Miss Amsterdam Verkiezing - RAI

Grote steden als Londen, New York en Hong Kong hadden al hun eigen miss verkiezing en nu is het de beurt aan Amsterdam. In drie rondes strijden 17 deelnemers om de titel Miss Amsterdam 2018. De presentatie is in handen van Jörgen Raymann.

Waar: RAI Amsterdam, Europaplein

Wanneer: 27 mei, van 20.00 tot 23.30 uur

Prijs: Vanaf 22 euro

Vegan Foodie Festival – Amsterdam

Tijdens het Vegan Foodie Festival openen verscheidene vegan restaurants in Amsterdam hun deuren om hongerig publiek kennis te laten maken met veganistisch eten. Er zijn speciale menu’s opgesteld en de gasten worden tijdens het eten vermaakt met optredens. Via social media kan worden gestemd op de beste maaltijd.

Waar: Heel Amsterdam



Wanneer: 25, 26 en 27 mei, de hele dag

Prijs: Gratis

Architectuurfietstocht – Amsterdam Noord

Borneo Architectuur Amsterdam organiseert een heuse architectuurfietstocht in Amsterdam Noord. De route voert langs het Java-eiland, het Hamerkwartier en het Ijplein. Daar vertelt een gids over de historie en architectuur gebouwen en wijken.