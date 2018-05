SP bekritiseert toetreding Airbnb tot belangrijk adviesorgaan gemeente

De Socialistische Partij vindt het 'uitermate merkwaardig' dat juist Airbnb nu in een adviesorgaan zit dat oplossingen zoekt voor grootstedelijke problemen.

''De afgelopen jaren hebben we gezien dat Airbnb juist (mede-)veroorzaker is van een deel van de problemen waar we in Amsterdam mee kampen'', zegt SP-raadslid Erik Flentge.

Flengte besloot vragen te stellen aan het college. Hij is erg benieuwd wat de burgemeester en wethouders denken dat Airbnb gaat toevoegen aan de Amsterdam Economic Board. Ook vraagt hij of het stadsbestuur de toetreding kan terugdraaien. Daarnaast is hij benieuwd of er niet nog meer problemenveroorzakers in het adviesorgaan zitten en of die er niet uit moeten.

Bekendmaking

Pieter Guldemond van Airbnb maakte de toetreding woensdag bekend via Twitter. Airbnb is niet het enige nieuwe lid dat werd gepresenteerd in de ambtswoning.

Ook bijvoorbeeld het OLVG en Booking.com krijgen een zetel in de Amsterdam Economic Board.

