Politie nog steeds op zoek naar dader steekpartij bij overval supermarkt in Noord

Amsterdam 'Maatregel autoluwe stad treft ook milieuvriendelijke auto' Op straat parkeren in de Amsterdamse binnenstad gaat straks tot 7,50 euro per uur kosten. Nu is de bovengrens nog 5 euro. Een parkeerplek vinden wordt sowieso moeilijker gemaakt: het nieuwe college van GroenLinks, D66, PvdA, SP, wil maximaal 10.000 parkeerplaatsen opdoeken om de binnenstad autoluw te maken.