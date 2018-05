'Verdachte schietpartij Stromarkt vluchtte met fietstaxi'

Dat vertelt politiewoordvoerder Marijke Stor woensdag in het AT5-programma Bureau 020.

''Waarschijnlijk heeft hij een fietstaxi genomen richting Magna Plaza. Hoe hij vervolgens weer verder is gevlucht, weten we nog niet. Mogelijk heeft hij toen een taxi genomen of is hij met het openbaar vervoer gegaan.''

Volgens de politie droeg de schutter een donkere capuchon en een spijkerbroek. De politie roept taxichauffeurs die zateravond iemand hebben opgepikt in de omgeving van Magna Plaza die voldoet aan het signalement, op om zich te melden. Dit geldt ook voor reizigers en bestuurders in het openbaar vervoer.

'Britse crimineel'

Het 55-jarige slachtoffer ligt nog altijd in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn identiteit is bij de politie bekend.

Volgens Het Parool gaat het om de 55-jarige Brits-Amsterdamse crimineel Allan P.. Hij had geen vaste woon- of verblijfsplaats en was veroordeeld voor meerdere drugs- en wapendelicten.