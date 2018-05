Happy Tosti naar De Pijp in Amsterdam

De keten Happy Tosti staat erom bekend dat mensen met een arbeidsbeperking er kunnen werken. Werknemers met een dergelijke beperking, wat zowel psychisch als fysiek kan zijn, krijgen een werkplek dat bij hen past en worden door het bedrijf begeleid.

Het eerste filiaal werd in Den Haag geopend in 2014, toen nog onder de naam 'Tosti van Josti'. Deze naam werd in 2016 veranderd. In het eerste kwartaal van 2018 heeft het bedrijf er vier filialen bijgekregen.

Elk restaurant van Happy tosti heeft een vormgeving die past bij de locatie, zoals in Delft een muurschilderij met bekende Delftse beelden als het Meisje met de Parel en Delftsblauwe Tegels. In Amsterdam kunnen klanten op fietsen plaatsnemen.

Happy Tosti legt uit op haar website: "Amsterdam is herkenbaar om zijn vele fietsen, dus daar zetten we een tafel neer met fietsstoelen! Gasten kunnen daadwerkelijk trappen, net als op een fiets in de sportschool. Het stuur komt uit het tafelblad, zodat je je kunt vasthouden."

