Eigenaar Suzy Wong: 'criminelen krijgen hun zin door sluiting'

Volgens Cucovic-De Heer krijgen criminelen op deze manier hun zin. ''Het gevaar van sluiting wordt gebruikt als drukmiddel.''

Zo krijgen portiers volgens de eigenaar regelmatig te horen dat er ''wat voor de deur wordt neergelegd''. ''We worden bang voor wraakacties. Bang voor wat een boef kan doen en bang voor de maatregelen die de gemeente vervolgens neemt.''

Cucovic-De Heer doelt daarmee op de sluiting van haar zaak. ''De ondernemers draaien nu op voor de daden van criminelen. Wij verliezen alles: geld, reputatie, de zaak.''

Veiligheid

Burgemeester Jozias van Aarsen gaf aan dat hij het een buitgengewoon beroerde zaak vindt voor ondernemer Cucovic-De Heer. ''Maar een burgemeester heeft meerdere verantwoordelijkheden. De eerste daarvan is de veiligheid van de Amsterdammers.''

Hij hoopt dat er schot komt in de zaak. ''De politie en het Openbaar Ministerie doet er alles aan om deze zaak op te lossen. Zeer binnenkort worden beelden van de het leggen van de handgranaat uitgezonden bij Opsporing Verzocht. Ook zal het uitgaanspubliek op het Leidseplein worden gevraagd of het meer weet over de zaak.''

Suggestie

De burgemeester hoopt op een aanwijzing waarmee de zaak opgelost kan worden. ''Gebeurt dat niet, dan gaat Suzy Wong weer open. Dan verwachten we niet dat de zaak nog opgelost wordt.''

Van Aartsen kan niets met de suggestie dat het sluiten van horecazaken in het kader van de openbare veiligheid door criminelen als drukmiddel wordt gebruikt. ''Dat is een suggestie inderdaan, niets meer. We doen alles zo snel als we kunnen. Wij willen ook dat de zaak vlug weer open kan.''

