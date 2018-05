Populair ex-raadslid PvdA wordt stadsdeelvoorzitter voor GroenLinks

Ünver volgt Achmed Baâdoud (PvdA) op als stadsdeelvoorzitter van Nieuw-West. Ünver was jarenlang gemeenteraadslid voor de PvdA en werd zowel in 2014 als 2010 met duizenden voorkeursstemmen gekozen. Zijn nieuwe functie van stadsdeelvoorzitter vervult hij echter niet namens de PvdA, maar als afgezant van GroenLinks.

Ünver was in 2016 en 2017 ook enige tijd Tweede Kamerlid. Hij stond bij de afgelopen verkiezingen niet opnieuw op de kandidatenlijst van de Amsterdamse PvdA.

Ook de voorzitters van andere stadsdelen zijn sinds vandaag bekend. In West is dat huidig stadsdeelbestuurder Fenna Ulichki (GroenLinks) en in Zuid blijft huidig stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel (D66) de baas. Mascha ten Bruggencate, de nummer twee van D66 in de gemeenteraad, wordt stadsdeelvoorzitter in Centrum.

Voormalig Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing (PvdA) krijgt de baan in Zuidoost, Maarten Poorter (PvdA) in Oost en Erna Berends (SP) in Noord.

Benoemd

In tegenstelling tot voorheen worden stadsdeelbestuurders nu benoemt door het nieuwe stadsbestuur. Dat betekent dat de nieuwe stadsdeelbazen afkomstig zijn van GroenLinks, D66, PvdA en SP. Dat zijn de partijen die morgen hun coalitieakkoord presenteren.

In stadsdeel Zuid verdwijnt dus bijvoorbeeld VVD'er Paul Slettenhaar, terwijl de VVD daar wel de op een na grootste partij is.

