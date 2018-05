Vacature voor burgemeesterschap Amsterdam heropend

Dat heeft de commissaris van de Koning (CdK), Johan Remkes, samen met de vertrouwenscommissie uit de Amsterdamse gemeenteraad besloten.

In de vorige sollicitatieronde solliciteerden 29 mensen naar het ambt van burgemeester in Amsterdam. Volgens de vertrouwenscommissie was het aantal geschikte kandidaten te beperkt.

Van de kandidaten hadden er vier die een fulltimefunctie in het (lokaal) openbaar bestuur. Zij waren de enigen met voldoende ervaring. Achttien andere sollicitanten hebben of hadden een functie buiten het openbaar bestuur. De zeven anderen hebben geen of een onbekende functie.

Selectie

De vertrouwenscommissie zegt bij voorkeur meer benoembare kandidaten bij de procedure te willen betrekken. Daarmee kan dan op basis van de profielschets een voordracht worden gemaakt ''die moet leiden tot een optimale burgemeesterskeuze''. Daarom wordt gezocht naar een bredere selectie van geschikte kandidaten dan de huidige.

Remkes laat weten dat de huidige vertrouwenscommissie in functie blijft en het profiel van de nieuwe burgemeester niet wordt gewijzigd.

De CdK heeft de huidige (waarnemend) burgemeester Jozias van Aartsen op de hoogte gesteld van de mogelijke gevolgen voor de duur van zijn waarneming. Desondanks blijft het streven om de nieuwe burgemeester vóór de zomervakantie te kunnen benoemen.

"Kardinale blunder"

In een ingezonden brief naar het Parool reageren Geert Dales (50Plus) en Frits Huffnagel (VVD), wethouder Herbert Raat (VVD) van Amstelveen en de voormalige Tweede Kamerleden Boris van der Ham (D66) en Niesco Dubbelboer (PvdA) op de heropening van de vacature.

Zij noemen de keuze van de vertrouwenscommissie een "kardinale blunder". Volgens de politici is een kandidaat automatisch niet geschikt als hij zich niet direct in de eerste ronde aanmeldde voor het ambt.

Volgens de brief geeft de tweede ronde de indruk dat het burgemeestersambt een simpel "baantje" is en beschadigt deze benoemingsprocedure hoe mensen naar de stad en de functie kijken.

De schrijvers van de brief eisen dat wanneer de nieuwe burgemeester bekend wordt gemaakt, ook wordt vermeld of hij zich in de eerste ronde of later pas aanmeldde.

