Politie vraagt getuigen schietpartij Stromarkt zich te melden

Inmiddels is dankzij getuigen duidelijk dat de mogelijke dader met een fietstaxi naar Magnaplaza is gegaan. Rond 23.45 uur die avond is hij daar waarschijnlijk opgepikt door een andere taxi.

De politie wil in contact komen met taxichauffeurs die zaterdagavond rond 23.45 uur bij Magnaplaza waren. Ook passagiers die iets gezien hebben worden opgeroepen zich te melden.

Slachtoffer

Het slachtoffer van de schietpartij op de Stromarkt afgelopen zaterdag is een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis.

Het slachtoffer werd afgelopen zaterdagavond rond 23.30 uur neergeschoten. Zijn toestand zou volgens de politie onveranderd zijn. Over de aanleiding van de schietpartij is nog niks bekend. De schutter is bovendien nog niet opgepakt. Vermoedelijk betreft het een man, die op het moment van de schietpartij een zwarte capuchon droeg en een spijkerbroek aan had.

