Tweede Kamer vindt dat Van Aartsen antikraakwet moet handhaven

Van Aartsen liet brieven sturen naar eigenaren van panden die door We Are Here, de groep die bestaat uit uitgeprocedeerde asielzoekers en linkse activisten, waren gekraakt. Daarin vroeg hij om geen aangifte te doen totdat er "meer duidelijkheid" was over "mogelijk aanvullende arrangementen" voor de groep. Van Aartsen deed dit na een voorstel van GroenLinks-raadslid Rutger Groot Wassink.

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis vond het onbegrijpelijk. Hij diende een motie in waarin hij voorstelde om het besluit van Van Aartsen te laten vernietigen. Koerhuis stelt onder meer dat "een college niet hoort te vragen om geen aangifte te doen en de antikraakwet hoort te handhaven". De PVV, CDA, ChristenUnie, SGP, 50Plus en Forum voor Democratie waren dat met hem eens.

Wat er nu gaat gebeuren is onduidelijk. Het nieuwe stadsbestuur is inmiddels rond en aanstaande donderdag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. Dan moet blijken of er een andere opvang voor de We Are Here-groep komt.

