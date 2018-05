Nog geen duidelijkheid over toekomst binnenspeeltuin TunFun

Het stadsbestuur laat vandaag aan de gemeenteraad weten dat TunFun eerst duidelijkheid wil over de kosten van het brandveilig maken. Van der Marel zegt dat het genuanceerder ligt. "Het kost minimaal een ton en dat kan alleen worden geïnvesteerd als de gemeente een vijfjarig huurcontract wil geven. Maar daar willen ze geen schriftelijke bevestiging over geven."

Een tweede probleem is de vastgelopen onderhandelingen met vastgoedbeheerder Nedstede, die de speelhal wil overnemen van Van der Marel. "Ze hebben nu beslag op alles gelegd omdat ze vinden dat ze al eigenaar zijn, maar ik vind dat er nog geen overeenstemming is bereikt." Hij zegt dat het conflict niet gaat over de investeringen die nodig zijn voor de brandveiligheid, maar wel over de lopende kosten en "persoonlijke garanties".

Het Parool bericht vandaag ook over het rapport van de brandweer, waardoor TunFun moest sluiten. Volgens de brandweer had een brand in de speelhal tien levens kunnen kosten. Van der Marel reageert verbaasd: "Ik schrik er ook van, want ik doe al vijftien jaar hetzelfde hier. Het zou wat anders zijn als ik plotseling een vuurwerkopslag zou zijn begonnen, maar dat is natuurlijk niet zo."

Risicobeoordeling

Ook CDA-raadslid Diederik Boomsma vond het opmerkelijk dat de speelhal na vijftien jaar opeens niet brandveilig zou zijn. Hij stelde vragen aan het stadsbestuur, dat vandaag onder meer laat weten dat "inzichten omtrent de risico's in de loop der tijd veranderen". "Een integrale risicobeoordeling, zoals die nu bij TunFun heeft plaatsgevonden, is een relatief nieuw fenomeen en heeft in TunFun niet eerder plaatsgevonden."

Voorlopig lijkt er nog geen verandering in de situatie te komen. Van der Marel: "Nedstede heeft beslag op de speelhal gelegd, dus ik mag er ook niks aan laten doen."

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!