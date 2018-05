De struikelblokken bij het terugdringen van toerisme in Amsterdam

De 'verpretparkisering' van de stad moet op alle fronten teruggedrongen worden, als het aan de onderhandelende partijen ligt.

Dat betekent; toerismebelasting omhoog, 'pretvervoer' terugdringen, touringcars weren binnen de A10 en de Passenger Terminal verplaatsen. Rondvaartboten mogen niet meer aanleggen in het centrum en de coalitie wil Airbnb in drukke delen van de stad verbieden.

Els Iping is lid van Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad en is positief. ''De balans in de binnenstad moet hersteld worden, want die is momenteel helemaal weg. Deze plannen gaan uit van de leefbaarheid in de stad. Maar de vraag is natuurlijk hoe het nu met de uitvoering van deze plannen gaat.''

‘Duidelijk signaal’

Juist in de uitvoering van de plannen ligt de uitdaging, meent onderzoeksjournalist Floor Milikowski. Ze noemt de plannen 'een duidelijk signaal' maar ziet de complexiteit van de ideeën als struikelblok. ''Neem het verbieden van verhuur via Airbnb in drukke wijken. Dit zal complex worden en de handhaving ervan ook.''

Ook het verplaatsen van de Passenger Terminal ziet ze als een flinke klus. ''Dat zal ook complex worden. Maar het komt niet als een grote verrassing. Rutger Groot Wassink is altijd duidelijk geweest dat hij iemand is die niet bang is om verregaande, radicale maatregelen te nemen.''

Bezwaar

Ook Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam en verbonden aan de VU, ziet praktische bezwaren. ''Moeten al die toeristen die niet meer met een touringcar komen dan met het openbaar vervoer de binnenstad in? Dat zijn dertig- tot veertigduizend mensen per dag.''

Ook het verplaatsen van aanlegplaatsen ziet hij niet zomaar gebeuren. ''Veel steigers zijn eigendom van reders, of voor tien, twintig jaar aan ze verpacht. Kan de gemeente daar zomaar onderuit? Ik denk het niet.''

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!