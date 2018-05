Politie start 'grondig onderzoek' nadat agent pistool kwijtraakte tijdens worsteling

Het incident gebeurde nadat de politie in actie kwam bij een ruzie tussen twee scooterrijders in Slotervaart. Er ontstond een worsteling met de agenten, later ontdekte een van hen dat haar pistool weg was. Hoe dat kon gebeuren is nog steeds niet duidelijk.

"We zoeken het echt nog tot op de bodem uit", vertelt een woordvoerder van de politie tegen AT5. "We hopen dat er uiteindelijk een verklaring komt van hoe dit heeft kunnen gebeuren en dat we daar dan als organisatie van kunnen leren."

Een arrestatieteam van de politie was nog een woning in Slotervaart binnengevallen, maar daarbij werd niemand aangehouden. Op andere plekken zijn drie mensen aangehouden, maar twee van hen bleken niets met het incident te maken te hebben. Het wapen werd uiteindelijk in de bosjes gevonden, niet ver van de plek van de worsteling.

'Heftig incident'

Volgens de woordvoerder is het voor de betrokken agente een "heel heftig incident" geweest. "Je komt daar gewoon ter plaatse om je werk te doen en opeens ben je je vuurwapen kwijt. Daarom doen we ook grondig onderzoek om te kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren."

