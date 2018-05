Overzicht: Hier kun je live het Songfestival bekijken

Brug34 - Amsterdam

Bij dit café zijn ze heel erg benieuwd wie het Songfestival wint in 2018. Maar minstens even belangrijk is de vraag welke analist het Brug34 Songfestivalpakket mee naar huis neemt. Degene die het beste voorspelt wint. En kun je geen genoeg krijgen van Outlaw In ‘Em en de andere Eurovisie-krakers? Het feest gaat in Brug34 nog even door tijdens een afterparty.

Waar? Utrechtsestraat 19, Amsterdam

Groot scherm? Ja

Hapjes? Nee

House of Watt - Amsterdam

Omdat de finale van het Eurovisie Songfestival dit jaar samenvalt met de bingoavond 24H Oost kwam House of Watt met de enige juiste oplossing: ''een knotsgekke Songfestival Bingo!'' De toegang is geheel gratis en bingokaarten zijn aan de bar verkrijgbaar voor vijf euro per ronde. Vanaf 19.00 uur rollen de ballen.

Waar? James Wattstraat 73, Amsterdam

Groot scherm? Ja

Hapjes? Ja

Exit Café - Amsterdam

''Voor veel homo's de spannendste periode van het jaar (je halfjaarlijkse bezoek aan de GGD natuurlijk niet meegeteld): het Eurovisie Songfestival!'' De aankondiging van dit gay-café zegt meer dan duizend woorden: het wordt een groot feest.

Waar? Reguliersdwarsstraat 42, Amsterdam

Groot scherm? Ja

Hapjes? Nee

