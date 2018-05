Naamgevingscommissie gaf negatief advies Johan Cruijffplein

Amsterdam 'Camera's Blowup Media op Rembrandtplein bespieden voorbijgangers' Wie over het Rembrandtplein loopt, loopt het risico om bespied te worden door Blowup Media, een commercieel bedrijf. Camera's van het bedrijf zijn in staat om mensen herkenbaar in beeld te brengen. Ook derden hebben in het verleden toegang tot de technologie gekregen.