Brandweerbaas wil motorbendeleden weren uit korps

Bij de brandweer zit in ieder geval één lid van de Hells Angels en ook één lid van Satudarah, meldt Het Parool. Daarnaast werkt een bekende mma-vechter in het korps.

"Ik vind het absoluut niet normaal dat binnen overheidsorganisaties mensen werken die lid zijn van criminele motorbendes. Dat geldt ook als je vol in het wereldje zit van de kooivechters en een directe link hebt met de top van zo'n motorbende", zegt Schaap in de krant.

Toch denkt hij dat het lastig wordt om de motorbendeleden uit het korps te weren. "Bij de politie is het evident: als je lid bent van zo'n motorclub heb je contact met criminelen. Dat mag niet", zegt Schaap. "Binnen de brandweer of de gemeentereiniging ligt dat anders. Lidmaatschap van een criminele motorclub betekent niet dat je geen brand kunt blussen of geen straat kunt vegen."

Overzicht

Uit een landelijk overzicht over 2016 bleek dat toen minstens vijftig leden van 'Outlaw Motorcycle Gangs' voor de overheid werkten. Meer dan de helft was in dienst van Defensie, hoeveel er voor de brandweer werken valt niet af te leiden uit het overzicht van het zogeheten Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC), dat zich richt op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

In het rapport staat dat met alle medewerkers die het betreft gesprekken zijn gevoerd. Ontslag van mensen die lid willen blijven van de motorclub is "complex en niet in alle gevallen mogelijk".

Eed

Brandweercommandant Schaap gaat de juridische mogelijkheden nog onderzoeken. Eenhoorn denkt dat de ambtseed die ambtenaren moeten afleggen misschien uitkomst kan bieden. "Je moet je vingers in de lucht steken en zeggen dat je je aan alle wetten en regels zult houden. Ik vraag me af hoe moeilijk het is na te gaan of dat in de praktijk dan ook zo is"

De commandant begon twee jaar geleden bij de Amsterdamse brandweer en haalt sindsdien regelmatig uit over misstanden binnen zijn organisatie. Zijn doel is om de cultuur binnen het 'wittemannenbolwerk' te veranderen. Onlangs werd zijn contract met drie jaar verlengd.

