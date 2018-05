29 kandidaten voor functie burgemeester Amsterdam

Dat meldt de provincie Noord-Holland vrijdagochtend.

De commissaris van de Koning, Johan Remkes, heeft vrijdag de resultaten van de sollicitatieprocedure gedeeld met de gemeenteraad van Amsterdam. Naar verwachting wordt de nieuwe burgemeester van de hoofdstad in juli 2018 benoemd.

De provincie laat weten dat van alle kandidaten vier een fulltime functie hebben of hadden in het openbaar bestuur, achttien een functie daarbuiten en zeven geen functie hebben of een onbekende functie.

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester volgt na het overlijden van Eberhard van der Laan, vorig jaar oktober. Jozias van Aartsen neemt zijn post tot aan de zomer waar.

Vacature

De vacature voor de nieuwe burgemeester van Amsterdam stond sinds 16 april online. Geïnteresseerden kregen tot 30 april de tijd om te solliciteren, via een mail of brief gericht aan de koning.

De gemeenteraad van Amsterdam stemde begin april in met een profielschets van de nieuwe burgemeester. Hierin stond dat het stadsbestuur op zoek was naar een burgervader met een duidelijke visie en "een hart voor de stad".

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten. Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!