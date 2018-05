Hier zijn de dodenherdenkingen in Amsterdam

Voorafgaand aan de herdenking op de Dam is de jaarlijkse stille tocht. Deze begint bij het stadhuis, waar wordt afgetrapt met muziek en een toespraak. Om 18.30 uur gaat de stoet onder leiding van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen richting de Dam.

Omgekomen sporters

De tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen sporters worden speciaal herdacht vrijdagochtend. Deze herdenking wordt sinds 2005 georganiseerd door Comité Nationale Sportherdenking.

Vanaf 11.00 uur worden er bij het beeld van Promotheus bij het Olympisch Stadion bijzondere filmbeelden en foto's vertoond. Om 12.30 uur is de herdenking zelf.

Herdenkingsconcert

Gelijktijdig met de Nationale Dodenherdenking is er in de Jordaan ook een herdenking. Die start om 19.30 uur met een stille tocht vanaf het Marnixbad richting de Noordermarkt. Om 20.00 uur wordt daar stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers en worden er kransen neergelegd. Daarna volgt een gratis herdenkingsconcert in de Noorderkerk.

Het concert wordt uitgevoerd door het Vivezza Trio, bestaande uit violiste Inger van Vliet, klarinettist Nicole van Jaarsveld en pianiste Angélique Heembergen.

Anne Frank

Voordat Anne Frank onderdook woonde ze aan het Merwedeplein in de Rivierenbuurt. Er staat daar een monument van Anne Frank, dat symbool staat voor de 14.000 buurtgenoten die zijn omgebracht tijdens WOII. Bij dat monument wordt ook een herdenking gehouden.

Na het stiltemoment om 20.00 uur is er een programma in boekhandel Jimmink aan de Waalstraat.

Films en tentoonstellingen

Door de hele stad worden films vertoond, verhalen verteld en zijn er tentoonstellingen die te maken hebben met de oorlog of de Jodenvervolging. Zo is er het initiatief ‘Open Joodse Huizen’: op 36 locaties in de stad worden er kleinschalige bijeenkomsten gehouden met betrokkenen van de oorlog.

In Hotel Arena is er de gratis fototentoonstelling 'Stad in Oorlog'. Het dagelijks leven in Amsterdam tijdens de oorlogsjaren wordt daarin verteld. In het Zonnehuis in Noord is de tentoonstelling Tweede Wereldoorlog in Tuindorp Oostzaan te bezoeken. Daar hangen onder meer foto's van de bombardementen op de scheepswerven van NSM en de NDM.

