Vereniging Ons Suriname niet uitgenodigd voor jaarlijkse herdenking KNSM

De herdenking wordt georganiseerd door de De Kroonvaarders. Volgens Ton Roos van De Kroonvaarders is de vereniging niet uitgenodigd om dat 'de groep zich niet als gast zou kunnen gedragen'.

Vereniging Ons Suriname bracht in 2016 en 2017 in haar speeches ook het slavernijverleden onder de aandacht. Dit tot onvrede van de organisatie van de herdenking. "Dat is prima tijdens hun eigen herdenking over de slavernij", laat Roos weten, "maar niet op deze bijeenkomst".

Vereniging Ons Suriname laat in een brief weten dat de vereniging zou moeten kunnen zeggen wat het wil, zeker tijdens de dodenherdenking. Als dat niet meer mogelijk is, dan zou een gezamenlijke herdenking volgens VOS ook niet meer mogelijk zijn.

Ieder jaar wordt op 4 mei een herdenking gehouden om de 247 zeelieden van de KNSM te herdenken die tijdens oorlog zijn omgekomen. Onder hen waren ook een aantal Surinaamse Nederlanders, waardoor de vereniging Ons Suriname tot voor kort ieder jaar vertegenwoordigd was tijdens de herdenking.

