Indoor speeltuin TunFun gered door investering vastgoedbeheerder

Afgelopen week werd de speeltuin onder het Mr. Visserplein van de ene op de andere dag op last van de gemeente gesloten. Volgens de gemeente zou de brandveiligheid in het geding zijn. Een benodigde verbouwing zou onbetaalbaar zijn en daarom besloot eigenaar Edwin van der Marel het faillissement aan te vragen. Alle geplande evenementen waren al afgebeld en Van der Marel had al geaccepteerd dat de deuren niet meer open zouden gaan.

Vastgoedbeheerder Nedstede heeft nu echter besloten de investeringen die nodig zijn om TunFun brandveilig te maken op zich te nemen. Nedstede is al eigenaar van Sport & Businesscampus De Vechtsebanen in Utrecht en Speelpark Oud Valkeveen in Naarden.

Nedstede is in overleg met de gemeente over de aanpassingen die gedaan moeten worden. Het bedrijf heeft als voorwaarde gesteld dat er een huurovereenkomst voor minimaal tien jaar met de gemeente komt in plaats van de huidige overeenkomst die maandelijks afloopt. De verwachting is dat de indoor speeltuin over 45 dagen weer open kan.

