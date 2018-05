22 verdachten van zakkenrollen opgepakt rondom Koningsdag in Amsterdam

Onder de aangehouden personen was ook een groep van twee mannen en twee vrouwen die in groepsverband mensen probeerden te bestelen. Zij hadden in totaal zeven gestolen telefoons op zak. Hiernaast is ook een verdachte aangehouden met drie gestolen telefoons op zak en een groepje van drie mannen met vijf gestolen telefoons bij zich.

Voor het opsporen van de zakkenrollers, heeft de politie onder andere gebruik gemaakt van geprepareerde telefoons. Hiermee zijn vier personen aangehouden. Daarnaast hebben omstanders zelf een persoon staande gehouden en had een telefooneigenaar een volg-app op zijn gestolen telefoon, die later is aangetroffen bij een verdachte.

De politie meldt dat zij terugkijken op een goed verlopen Koningsdag- en nacht in Amsterdam.

