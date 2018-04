We Are Here mag tot 1 juni in kraakpanden blijven

De voorzieningenrechter van rechtbank Amsterdam besliste dat er niet voor 1 juni wordt ontruimd. De vluchtelingen hadden het kort geding aangespannen omdat ze het niet eens waren met de beslissing van het Openbaar Ministerie, dat begin deze maand besloot dat de gekraakte panden binnen acht weken moeten worden ontruimd.

De asielzoekers mogen blijven op voorwaarde dat ze Ymere "geen strobreed in de weg leggen'' bij het geplande bodemonderzoek in de tuinen. "Als er gedoe ontstaat, moeten ze er onmiddellijk uit.''

De rechter constateerde dat de openbare orde is verstoord, maar keek ook naar de belangen voor de krakers. Daarbij woog hij mee dat veel buurtbewoners hebben aangegeven dat ze geen problemen hebben met de mensen van We Are Here.

Kraakactie

De kraakactie vond rond de Paasdagen plaats. Eigenaar Ymere deed aangifte bij de politie, omdat medewerkers van de woningcorporatie en buurtbewoners door de krakers zouden worden geïntimideerd.

De politie besloot dat er niet met spoed ontruimd zou worden. Het Openbaar Ministerie (OM) besloot daarna dat de groep na acht weken de woningen moet verlaten.

Ymere drong echter aan op een spoedontruiming. De speciale "kraakofficier" van het Openbare Ministerie vond dat te ver gaan, omdat geen verstoring van de openbare orde zou zijn.

Identitair Verzet

Vorige week liepen de spanningen in Watergraafsmeer weer op. Dat gebeurde toen bleek dat leden van de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet één van de woningen had betrokken. Dat was voor de linksextremistische beweging Antifa reden om in actie te komen: mannen met bivakmutsen bestormden de woning, de ruiten werden ingegooid en er werd vuurwerk afgestoken.

Uiteindelijk vertrokken de leden van Identitair Verzet, die de sleutel van de woning hadden gekregen van een huurder die het pand anti-kraak huurde. De overeenkomst met die huurder is inmiddels opgezegd.

Sloop

De landsadvocaat betoogde dat We Are Here niet alleen weg moet vanwege ordeverstoringen, maar ook omdat de woningen moeten worden voorbereid voor sloop in september. Ymere wil er driehonderd sociale huurwoningen bouwen.

Tijdens de zitting vertelde een adviseur van de gemeente dat er wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor deze groep, maar dat ze daar op dit moment nog geen garantie voor kon geven.

We Are Here kraakte eind maart de eerste woningen. In totaal hebben ze nu 22 huizen en een bedrijfspand bezet.

